I guariti di Covid sono immunizzati per anni: per loro non serve vaccino e anzi può essere pericoloso. Lo studio

Numerosi studi hanno scoperto che gli individui che si sono ripresi da una infezione da COVID-19 e sono risultate sieropositive per gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 hanno bassi tassi di reinfezione da SARS-CoV-2. E’ un dato molto importante, anche ci sono sono ancora domande incombenti sulla forza e la durata di tale protezione rispetto a quella della vaccinazione.

I ricercatori di uno studio pubblicato su The Lancet, hanno esaminato gli studi pubblicati su PubMed dall’inizio al 28 settembre 2021 trovando studi biologici ben condotti che mostrano un’immunità protettiva dopo l’infezione. Inoltre, numerosi studi epidemiologici e clinici, compresi gli studi durante il recente periodo di trasmissione prevalentemente della variante delta, hanno rilevato che il rischio di infezione ripetuta da SARS-CoV-2 è diminuito dell’80,5-100% tra coloro che aveva avuto il COVID-19 in precedenza. Gli studi riportati erano ampi e condotti in tutto il mondo. Un altro studio di laboratorio che ha analizzato i risultati del test di 9119 persone con precedente COVID-19 dal 1 dicembre 2019 al 13 novembre 2020, ha rilevato che solo lo 0,7% si è reinfettato.

In uno studio condotto presso la Cleveland Clinic di Cleveland, negli USA, coloro che non erano stati precedentemente infettati avevano un tasso di incidenza di COVID-19 di 4,3 per 100 persone, mentre coloro che erano stati precedentemente infettati avevano un’incidenza di COVID-19 di tasso 0 ogni 100 persone. Inoltre, uno studio condotto in Austria ha rilevato che la frequenza dei ricoveri ospedalieri per infezione ripetuta era di cinque per 14.840 (0,03%) persone e la frequenza dei decessi per infezione ripetuta era di uno per 14.840 (0,01% ) le persone. A causa della forte associazione e della base biologica per la protezione, i medici dovrebbero prendere in considerazione la consulenza ai pazienti guariti sul loro rischio di reinfezione e documentare lo stato di infezione precedente nelle cartelle cliniche.

Sebbene tali studi dimostrino che la protezione dalla reinfezione è forte e persiste per più di 10 mesi di follow-up, non si sa quanto durerà veramente l’immunità protettiva. Molte infezioni virali sistemiche, come il morbillo, conferiscono un’immunità a lungo termine, se non permanente, mentre altre, come l’influenza, no (a causa di cambiamenti nella genetica virale). La ricerca in tal senso rispetto al Covid è limitata dalla lunghezza degli attuali dati di follow-up riportati, per conoscere con certezza la durata prevista, ovvero per quanto tempo l’infezione precedente proteggerà dal COVID-19. In modo incoraggiante, gli autori di uno studio condotto tra individui guariti che avevano avuto una lieve infezione da SARS-CoV-2 hanno riferito che una lieve infezione ha indotto una robusta memoria immunitaria umorale antigene-specifica e di lunga durata negli esseri umani.

È importante notare che gli anticorpi sono predittori incompleti di protezione. Dopo la vaccinazione o l’infezione, esistono molti meccanismi di immunità all’interno di un individuo non solo a livello di anticorpi, ma anche a livello di immunità cellulare. È noto che l’infezione da SARS-CoV-2 induce un’immunità specifica e duratura delle cellule T, che ha più bersagli proteici (o epitopi) SARS-CoV-2 e altri bersagli proteici SARS-CoV-2. L’ampia diversità del riconoscimento virale delle cellule T serve a migliorare la protezione alle varianti SARS-CoV-2,15 con riconoscimento almeno delle varianti alfa, beta e gamma. I ricercatori hanno anche scoperto che le persone che si sono riprese dall’infezione da SARS-CoV nel 2002-03 continuano ad avere cellule T di memoria che sono reattive alle proteine ​​SARS-CoV 17 anni dopo quell’epidemia. Inoltre, una risposta delle cellule B della memoria a SARS-CoV-2 si evolve tra 1,3 e 6,2 mesi dopo l’infezione, il che è coerente con una protezione a lungo termine.

Molti individui che sono guariti dal COVID-19, dunque, potrebbero non avere bisogno di beneficiare della vaccinazione. In effetti, uno studio ha scoperto che chi ha avuto il COVID-19 presenta un aumento degli eventi avversi in seguito alla vaccinazione con il vaccino mRNA Comirnaty BNT162b2 (Pfizer-BioNTech). Inoltre, ci sono rare segnalazioni di eventi avversi gravi a seguito della vaccinazione COVID-19. In Svizzera, i residenti che possono dimostrare di essersi ripresi da un’infezione da SARS-CoV-2 attraverso una PCR positiva o un altro test negli ultimi 12 mesi sono considerati ugualmente protetti come coloro che sono stati completamente vaccinati.

Sebbene siano necessari studi di follow-up più lunghi, secondo i ricercatori i medici dovrebbero essere ottimisti riguardo all’effetto protettivo del recupero da una precedente infezione. L’immunità comunitaria per controllare l’epidemia di SARS-CoV-2 può essere raggiunta con l’immunità acquisita a causa di una precedente infezione o vaccinazione. L’immunità acquisita dalla vaccinazione è sicuramente molto più sicura e preferita. Data l’evidenza dell’immunità da una precedente infezione da SARS-CoV-2, tuttavia, i responsabili politici dovrebbero considerare il recupero da una precedente infezione da SARS-CoV-2 uguale all’immunità dalla vaccinazione per scopi relativi all’ingresso in eventi pubblici, attività commerciali e sul posto di lavoro, o requisiti di viaggio.