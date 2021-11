Covid, Ursula Von der Leyen: “I vaccini devono essere adattati immediatamente alle nuove varianti”

MeteoWeb

“I contratti dell’Unione Europea con i produttori dicono che il vaccino Covid deve essere adattato immediatamente alle nuove varianti che emergono. L’Europa ha preso delle precauzioni”. Lo ha detto Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, attraverso una dichiarazione ufficiale. “Le notizie sulla nuova variante sono molto preoccupanti. Sappiamo che le mutazioni si possono propagare in tutto il mondo in pochi mesi. È importante che l’Europa si muova rapidamente e in modo compatto. a quando non avrà una comprensione della gravità”, ha precisato Von der Leyen, sulla nuova variante, la B.1.1.529 proveniente dal Sudafrica: “Chi ritorna da questa regione dovrebbe seguire regole di quarantena”.

La Commissione europea raccomanda dunque ai Paesi Ue l’impiego di un “freno di emergenza” per i viaggi dall’Africa del Sud, per arginare la variante del virus rilevato in quella regione. Secondo la presidente, che raccomandata la sospensione di tutti i voli con i paesi interessati, la mossa contribuirà a “limitare la diffusione” della variante.

“Apprezzo molto l’iniziativa di Ursula Von der Leyen. È fondamentale il coordinamento europeo su queste decisioni. È una pandemia globale e una delle sue lezioni è che non bastano risposte solo a livello nazionale“. Lo scrive su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza condividendo il tweet della presidente della Commissione europea in cui annuncia che “proporrà, in stretto coordinamento con gli Stati membri, di attivazione il freno di emergenza per linea i viaggi aerei dalla regione dell’Africa meridionale a causa della variante di emergenza B.1.1.529″.