Covid: al Policlinico Riuniti di Foggia i ricoverati vaccinati superano quelli non vaccinati. Il bollettino dell’ospedale

MeteoWeb

L’ospedale Policlinico Riuniti di Foggia ha resto noto il Report aggiornato sulla situazione dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il nosocomio, aggiornato ad oggi. Alla data odierna, causa Covid, sono ricoverati 31 pazienti (-1 rispetto alla scorsa settimana). Di questi, 27 sono allettati nel reparto di Malattie infettive, 3 in Terapia intensiva/ Rianimazione e 1 nel reparto Malattie infettive ad indirizzo ostetrico-ginecologico. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria foggiana comunica inoltre che tra le 31 persone (17 uomini e 14 donne) ricoverate per Covid, 14 non sono vaccinate, 2 vaccinate con una dose e 15 vaccinate con 2 dosi. Queste ultime sono tutte ricoverate nel reparto di Malattie Infettive e non sono in pericolo di vita. L’età media delle persone ricoverate è 69 anni.

In base a quanto emerge, dunque, su un totale di 31 ricoverati 17 sono vaccinati e 14 no. Inoltre, dei 3 ricoverati in terapia intensiva 2 sono vaccinati e solo uno non lo è. Ecco i grafici diffusi dal nosocomio: