Il direttore dell’OMS: “E’ certo che emergerà un altro virus e potremmo non riuscire a contenerlo”

MeteoWeb

Un nuovo virus potrebbe emergere “ad un certo punto” e noi non saremo in grado di contenerlo, ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un incontro con i Ministri della Salute e delle Finanze del G20, venerdì. Ghebreyesus ha esortato i leader mondiali a unirsi contro la pandemia e ha chiesto l’equità globale dei vaccini insieme a un sistema finanziario rafforzato. “È una certezza biologica che a un certo punto emergerà un altro virus che semplicemente non possiamo contenere. Possiamo fare ora i passi per prepararci a quel virus, rilevarlo e rispondere rapidamente quando arriva“, ha avvertito il capo dell’OMS ai ministri.

Durante il suo discorso di apertura del 29 ottobre, Ghebreyesus ha menzionato il picco nel numero di casi di COVID-19 dalla seconda ondata alimentata dalla variante Delta del virus. “Guidati dalla variante Delta, i casi e i decessi sono ancora una volta in aumento a livello globale, anche in molti dei vostri paesi“, ha sottolineato, sostenendo inoltre che la paura della trasmissione rimarrà anche se i paesi continuano a raggiungere record colossali di vaccinazione dei cittadini contro il COVID-19. “Sebbene i vaccini salvino vite, non interrompono la trasmissione, motivo per cui ogni Paese deve continuare a utilizzare tutti gli strumenti, comprese le misure sanitarie e sociali su misura, in combinazione con test, trattamenti e vaccini“, ha affermato.

I commenti di Ghebreyesus hanno rispecchiato le preoccupazioni sollevate alla fine di maggio alla 74a assemblea generale annuale dell’OMS sulla salute. Aveva avvertito la comunità internazionale di “un altro virus” con il potenziale per essere “più trasmissibile”. “Sappiamo tutti che uno dei più grandi motori della pandemia di COVID-19 è stata la mancanza di solidarietà e condivisione internazionali: condivisione di dati, condivisione di informazioni, condivisione di agenti patogeni, condivisione di risorse, condivisione di tecnologia“, ha affermato Ghebreyesus che invita ora a fare rete per fronteggiare un eventuale nuovo pericoloso virus globale che più che un’ipotesi è una certezza.