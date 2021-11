Il Lago Kainji: il bacino idrico sul fiume Niger visto dallo Spazio [FOTO]

Il lago Kainji, un bacino idrico che si trova sul fiume Niger nella Nigeria occidentale, è mostrato in questa immagine a colori reali, acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2.

Il lago di Kainji fu creato nel 1968 in occasione della costruzione della diga di Kainji e copre un’area di circa 1.300 km quadrati con una profondità media di 12 metri. L’acqua proveniente dal fiume Niger, il terzo più lungo fiume africano, si immette nel lago da nord. Qui le acque di colore grigio si mescolano con le suggestive acque di colore giallo del lago di Kainji, creando un evidente pennacchio di sedimenti che si sposta verso sud. Le striature verde smeraldo sono dovute a vegetazione e alghe che galleggiano sulla superficie del lago.

La creazione del lago ha sommerso l’isola di Foge, la città di Bussa e allagato permanentemente altri insediamenti fluviali, lasciando circa 50.000 sfollati. Si può vedere l’isola di Foge che divide il fiume in due canali all’estremità settentrionale, canali che si uniscono nuovamente a nord di Bussa Vecchia. Durante le basse maree, ampie porzioni dell’isola di Foge si innalzano sopra il livello dell’acqua e vengono temporaneamente abitate da pescatori itineranti.

La diga di Kainji, visibile al centro dell’immagine, produce elettricità per la maggior parte delle città della Nigeria. La diga è la più larga tra quelle presenti sul Niger, alta oltre 66 metri e larga 550 metri. La diga fornisce energia elettrica, una migliore navigazione fluviale, il controllo delle acque del fiume Niger, come pure delle acque per l’irrigazione e la pesca.

Il Parco Nazionale del Lago di Kainji, visibile come una macchia di terra verde scuro sulla sinistra dell’immagine, è il più antico parco nazionale della Nigeria. Con un’area di circa 5.300 km quadrati, il parco include tre aree distinte: una parte del lago di Kainji, la riserva di caccia di Borgu a ovest del lago e la riserva di caccia di Zugurma a sud-est. Nel parco sono state registrate circa 65 specie di mammiferi, 350 specie di uccelli e 30 specie di rettili e anfibi.