Spazio: incidente imprevisto, il lancio del telescopio spaziale James Webb posticipato al 22 Dicembre

Il James Webb Space Telescope dovrà attendere ancora qualche giorno prima di prendere il volo, a causa di un problema riscontrato durante i preparativi per il lancio. Il decollo è stato posticipato dal 18 Dicembre al 22 Dicembre.

Il telescopio di nuova generazione, destinato a diventare il più potente strumento di osservazione nello Spazio, è atteso da molto tempo, con lo sviluppo iniziato quasi 30 anni fa, nel 1996. Webb è stato completato, “impacchettato” ed è sopravvissuto a un viaggio in mare per arrivare a Ottobre al suo sito di lancio, lo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Tuttavia, un recente incidente durante i preparativi per il lancio ha costretto la squadra della missione a ritardare il decollo di qualche giorno.

Secondo una dichiarazione della NASA, durante le operazioni presso la struttura nella Guyana francese, “i tecnici si stavano preparando ad attaccare Webb all’adattatore del veicolo di lancio, che viene utilizzato per integrare l’osservatorio con lo stadio superiore del razzo Ariane 5. All’improvviso, il rilascio non pianificato di una fascetta – che fissa Webb all’adattatore del veicolo di lancio – ha causato una vibrazione in tutto l’osservatorio“.

A seguito dell’incidente imprevisto e non pianificato, “un comitato di revisione delle anomalie guidato dalla NASA è stato immediatamente convocato per indagare e ha istituito ulteriori test per stabilire con certezza che l’incidente non ha danneggiato alcun componente. La NASA e i suoi partner di missione forniranno un aggiornamento quando il test sarà completato, alla fine di questa settimana,” ha precisato l’Agenzia.

Questa non è certamente la prima volta che la missione ha subito ritardi, anche se questa battuta d’arresto arriva meno di un mese prima della data di lancio pianificata iniziale.

Il lancio di Webb era previsto per la prima volta nel 2007. Con i costi della missione in aumento man mano che i ritardi continuavano, il telescopio verrà ora lanciato con un budget previsto di 9,7 miliardi di dollari, di cui 861 milioni di dollari dedicati al supporto dei primi 5 anni di attività dopo il lancio.

All’inizio di quest’anno era previsto che Webb venisse lanciato a Marzo, poi la data è stata spostata a fine Ottobre, poi ancora al 18 Dicembre. Ora l’obiettivo è il 22 Dicembre.