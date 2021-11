Il maltempo non dà tregua alla Sardegna: allagamenti e danni a Cagliari e Quartu Sant’Elena

MeteoWeb

Decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari per i danni causati dall’ondata di maltempo nella notte, che ha insistito su Cagliaritano e Sud Sardegna.

Le zone più colpite sono Cagliari e Quartu Sant’Elena, dove si sono registrati allagamenti e alberi caduti.

I vigili del fuoco hanno soccorso una persona rimasta bloccata con l’auto circondata dall’acqua in un parcheggio nel quartiere di Sant’Elia. Effettuati interventi per cedimenti di muri di 3 case disabitate, due a Quartu in via Dante e via Vittorio Emanuele e Cagliari, a Pirri in via Lorenzo il Magnifico.

A Pirri, viale Italia è ancora chiuso al traffico.

Segnalati disagi anche lungo le strade di collegamento per allagamenti e smottamenti. Lungo la provinciale 17, la litoranea che conduce a Villasimius, al km 29,500 i carabinieri della Compagnia di San Vito sono intervenuti per la caduta di un masso. Al km 23,200 della stessa strada si è registrato il cedimento del manto stradale. Circolazione limitata anche lungo la quattro corsie della statale 195 dal km 15 al 28 per allagamenti. Lungo la stessa strada al km 58,500 la pioggia ha portato sull’asfalto detriti che stanno creando problemi alla viabilità.

