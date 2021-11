Il Meteo in Lombardia: breve parentesi stabile, da giovedì torna la pioggia

MeteoWeb

“Temporaneo intervallo di stabilità tra oggi, martedì, e domani, mercoledì. Quindi da giovedì e fino alla fine della settimana un’ampia struttura depressionaria, con associata aria fredda in quota in discesa dal Nord-Atlantico, interesserà gran parte dell’Europa: tale configurazione determinerà sulla nostra regione giornate per lo più nuvolose con precipitazioni“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso con nubi basse irregolari fino al primo mattino a ridosso dei rilievi. Verso sera da velato a nuvoloso per nubi a media-alta quota a partire dai settori meridionali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 1 e 4°C, massime tra 8 e 12°C.

Zero termico: intorno a 1900 metri.

Venti: in pianura deboli variabili; in montagna deboli o moderati: su Alpi dai quadranti meridionali, su Appennino orientali.

Altri fenomeni: non escluso locali foschie fino al mattino.