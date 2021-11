Il Meteo in Lombardia: domani piogge diffuse e temperature massime in lieve calo

MeteoWeb

Alta pressione sull’Italia in progressivo indebolimento dal pomeriggio di oggi, “in concomitanza con l’approfondimento di una saccatura sull’Europa occidentale che innescherà una circolazione depressionaria, con flussi umidi in quota da sud che favoriranno precipitazioni diffuse lunedì e condizioni variabili i successivi giorni“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani ovunque da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli diffuse nella notte e mattino o moderate sul nordovest, nel pomeriggio in attenuazione e esaurimento in serata sui rilievi alpini, in intensificazione in serata sui settori di bassa pianura fino a moderate. Quota neve a circa 1400-1600 metri o localmente a quote inferiori nella prima parte della giornata.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime in lieve calo. In pianura minime attorno a 8°C, massime a circa 11°C.

Zero termico: In oscillazione attorno a 1700-2000 metri.

Venti: in pianura deboli a prevalenza orientale e in rinforzo in serata, in montagna deboli da est, in rinforzo nel pomeriggio su Appennino.