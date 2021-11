Il Meteo in Lombardia: oggi e domani flussi umidi ed instabilità con piogge diffuse e nevicate abbondanti

MeteoWeb

“Il lento transito di una perturbazione origine atlantica favorisce per oggi e fino a domani mattina flussi umidi ed instabili condizioni con precipitazioni diffuse, maggiormente insistenti su zone prealpine con quantitativi moderati e nevicate abbondanti sopra i 1400 e 1700 metri. Dal pomeriggio di giovedì condizioni in rapido miglioramento. Da venerdì e almeno sino al fine settimana flussi stabili in quota, buon soleggiamento nelle ore centrali ma temperature che tenderanno a diminuire, in particolare nei valori minimi“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani irregolarmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con schiarite a ovest; aperture in irregolare estensione verso est nel corso della giornata fino poco nuvoloso o sereno nel tardo pomeriggio e serata.

Precipitazioni: nelle prime ore deboli sui rilievi centrali e orientali, occasionali altrove; generale esaurimento dei fenomeni in tarda mattinata. Neve oltre 1400 metri.

Temperature: minime in calo, specie a ovest, massime in rialzo. In pianura minime tra 6 e 8 °C, massime tra 13 e 17 °C.

Zero termico: tra 1500 e 1800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali con locali rinforzi in mattinata, in montagna da deboli a localmente moderati da nord.