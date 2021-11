Il Meteo in Lombardia: oggi piogge diffuse, poi parentesi più stabile fino a mercoledì

MeteoWeb

“Un minimo depressionario in traslazione sulla Penisola Iberica favorisce flussi umidi instabili sul nord Italia, con precipitazioni deboli diffuse sulla Regione, in graduale attenuazione dalla serata e in esaurimento ovunque nel corso della mattinata di domani. Seguirà una parentesi più stabile fino a mercoledì, quindi lo scorrimento verso est del minimo depressionario favorirà nuova instabilità, che si protrarrà anche per i giorni a seguire in concomitanza con l’approfondimento dall’Inghilterra di una ampia area depressionaria nordatlantica“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso fino al mattino, quindi irregolari e intermittenti schiarite limitatamente ai settori di pianura specie nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: deboli nella notte con maggior probabilità sui settori di nordovest, altrove assenti o al più occasionali ed in esaurimento nel corso della mattinata.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 5 e 8°C, massime tra 11 e 14°C.

Zero termico: Circa a 1700 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali fino al mattino quindi in attenuazione, in montagna deboli su Alpi, moderati da est sull’Appennino.