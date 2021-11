Il Meteo in Lombardia: peggioramento dal pomeriggio, in arrivo piogge diffuse su gran parte della regione

MeteoWeb

“Il lento approfondimento verso il Mediterraneo di una saccatura atlantica determina dal pomeriggio di sabato un peggioramento delle condizioni e precipitazioni inizialmente deboli e sparse; tra la serata di sabato e il pomeriggio di domenica precipitazioni diffuse su gran parte della regione con quantitativi localmente moderati. Da lunedì condizioni più variabili e possibilità, almeno sino a mercoledì, di occasionali deboli precipitazioni. Giovedì tendenzialmente condizioni più stabili“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: possibili su tutto il territorio, deboli o localmente moderate sino al pomeriggio, in serata tendenti a scemare, in particolare su zone nord-orientali e centrali. Neve su Alpi e Prealpi oltre i 1500-1800 metri.

Temperature: minime leggero in aumento, massime in diminuzione. In Pianura minime tra 7 e 9 °C, massime tra 10 e 13 °C.

Zero termico: tra 1700 e 2000 metri.

Venti: in Pianura da deboli a moderati orientali, dal pomeriggio tendenti da nord su zone nord-occidentali; in montagna moderati orientali sulle Prealpi, deboli variabili sulle Alpi.