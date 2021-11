Il Meteo in Lombardia: possibili piogge tra domenica e lunedì

MeteoWeb

“Sulla Lombardia per tutto il periodo debole circolazione atmosferica con interessamento marginale da parte di un sistema perturbato insistente sul Mediterraneo Occidentale: nuvolosità scarsa o al più variabile, in aumento domenica e lunedì con possibilità di deboli precipitazioni su parte della regione. Temperature senza notevoli variazioni con valori massimi nella norma e valori minimi leggermente inferiori alla norma“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani su Alpi e Prealpi in prevalenza sereno; su Pianura e Oltrepò Pavese nuvolosità variabile, a tratti estesa e compatta.

Precipitazioni: occasionali e molto deboli possibili su Appennino e Bassa Pianura nella notte e in serata.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime stazionarie o in leggero calo. In Pianura minime tra 3 e 7 °C, massime tra 12 e 15 °C.

Zero termico: intorno a 2500 metri, in risalita fino a quote intorno a 3000 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile. In montagna deboli di direzione variabile, meridionali alle quote più elevate; nella prima parte della giornata sull’Appennino rinforzi da est, dal pomeriggio in Valchiavenna rinforzi da nord.