Il Meteo in Lombardia: sole in montagna, nebbie e foschie in pianura nelle ore più fredde

“Fino a sabato una struttura anticiclonica sulla nostra regione determina tempo stabile e prevalentemente soleggiato in montagna, con temperature in aumento, mentre in pianura la scarsa circolazione e la residua umidità favoriranno la formazione di nebbie e foschie nelle ore più fredde, via via più estese e persistenti nella giornata. Domenica la discesa di una saccatura nordatlantica sulla Francia determina il cedimento della struttura di alta pressione e un flusso meridionale più instabile verso l’arco Alpino: in Lombardia rapido aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni sparse possibili fino a Lunedì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, altrove fino al mattino nuvoloso per nubi a bassa quota o nebbia in sollevamento in lenta e parziale dissoluzione nella giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo sui settori orientali, massime in calo in pianura e in aumento in montagna. In pianura minime tra 5°C e 8°C, massime tra 11°C e 13°C.

Zero termico: in risalita a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli, prevalentemente occidentali; in montagna da deboli a moderati da nord, localmente forti sulle cime.

Altri fenomeni: nebbia a banchi e foschia alla notte e al mattino sulla pianura meridionale, in nuova formazione dalla serata.