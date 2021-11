Il Meteo in Lombardia: tempo variabile fino a mercoledì

MeteoWeb

“Sino a mercoledì sulla regione tempo variabile con flussi umidi sudorientali ed episodi di debole precipitazione causati da una struttura depressionaria che, dal Mediterraneo Occidentale, si sposta lentamente verso il Tirreno. Da giovedì l’espansione di un promontorio anticiclonico atlantico verso l’Europa centrale favorirà flussi più asciutti settentrionali e condizioni stabili“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani in mattinata passaggi da est verso ovest di nuvolosità medio-alta, a tratti densa; nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità in particolare su zone orientali.

Precipitazioni: possibili deboli sparse dal pomeriggio su zone meridionali, in lenta estensione verso nord-ovest. Neve oltre 2100 metri.

Temperature: minime e massime stazionarie o in leggero calo. In Pianura minime tra 7 e 10°C, massime tra 11 e 13°C.

Zero termico: intorno a 2300 metri.

Venti: in Pianura deboli orientali con qualche rinforzo sino al mattino, variabili o occidentali dal pomeriggio; in montagna localmente moderati orientali su Appennino, deboli variabili altrove.