Il Meteo in Piemonte: in arrivo peggioramento, piogge da domenica sera a martedì

MeteoWeb

“Oggi e domani una struttura anticiclonica persiste sull’Europa centrale, mantenendo condizioni stabili sul Piemonte. Da domani sera, però, un’intrusione fredda di origine artica si fa spazio sullo scenario europeo, formando un cutoff sulla penisola iberica, che spinge flussi umidi sudoccidentali verso la nostra regione. Questa situazione porta un generale peggioramento, con piogge da domenica sera a martedì; la quota delle nevicate resta sempre relativamente alta, intorno ai 1400-1500 metri“: sono le prevision meteo per il Piemonte, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani al mattino cielo sereno in montagna e su zone pedemontane, nebbioso in pianura; al pomeriggio generale aumento della nuvolosità da sudovest fino a cielo molto nuvoloso ovunque.

Attesi deboli piovaschi dal tardo pomeriggio a partire dal settore meridionale della regione, in estensione nella notte. Quota neve sui 1600 metri.

Zero termico in forte calo fino a 1900 metri alla sera.

Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.

Venti deboli o localmente moderati sud-occidentali in montagna, deboli in pianura, sud-occidentali al mattino e orientali al pomeriggio.