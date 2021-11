Il Meteo in Toscana: cielo nuvoloso con piogge sparse nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani in prevalenza poco nuvoloso con dense foschie mattutine nei fondovalle. Nubi stratificate in aumento già nel corso del mattino. Dal pomeriggio possibilità di brevi e isolate pioviggini di scarso rilievo sulle zone meridionali.

Venti: da nord est in rinforzo, fino a moderati in serata su Arcipelago e costa.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione sotto costa.

Temperature: minime in sensibile calo (possibili locali gelate nei fondovalle più interni), massime stazionarie.

Sabato 6 Novembre nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata, schiarite più ampie nel pomeriggio. In serata nuovo aumento delle nubi con deboli piogge sulle zone meridionali.

Venti: moderati-forti di Grecale.

Mari: da mossi a molto mossi a largo.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione.

Domenica 7 molto nuvoloso con piogge sparse. Possibile miglioramento nel pomeriggio

Venti: moderati di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: minime stazionarie e massime in aumento.

Lunedì 8 parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti su zone appenniniche, Arcipelago e costa, dove saranno possibili piogge sparse.

Venti: orientali fino a moderati.

Mari: poco mossi o mossi al largo.

Temperature: quasi stazionarie.