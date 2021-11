Il Meteo in Toscana: da giovedì tempo perturbato con piogge sparse

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso, aumento della nuvolosità in serata a partire dalla costa.

Venti: moderati di Grecale.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: minime in calo nella vallate riparate dal vento; massime stazionarie o in locale e lieve aumento.

Giovedì 25 perturbato con piogge sparse, anche a carattere temporalesco dal pomeriggio.

Venti: moderati di Scirocco fino a forti su costa e Arcipelago. Rotazione ai quadranti occidentali in serata.

Mari: mossi o molto mossi al largo e sulle costa esposte al flusso meridionale.

Temperature: minime in aumento sulle zone occidentali, stazionarie o in lieve calo nelle vallate più interne; massime stazionarie.

Venerdì 26 molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale. Possibili nevicate in Appennino oltre 1300 metri di quota circa.

Venti: moderati occidentali in progressivo rinforzo dal pomeriggio.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in aumento, in calo le massime.