Il Meteo in Toscana: domani deboli piogge e piovaschi isolati

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani parzialmente nuvoloso con schiarite anche localmente ampie: molto nuvoloso o coperto sulle zone di crinale appenninico e sull’Appennino orientale. Possibilità di deboli piogge sui versanti emiliano romagnoli dell’Appennino e sull’Appennino aretino. In nottata non esclusi isolati piovaschi, più probabili tra le province di Firenze e Arezzo.

Venti: deboli-moderati di Grecale con locali rinforzi sui rilievi, sulle pianure sottovento all’Appennino, sulla costa centro meridionale e in Arcipelago.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: minime in locale lieve aumento, massime stazionarie.

Venerdì 19 sereno o poco nuvoloso salvo qualche addensamento mattutino in Appennino.

Venti: moderati settentrionali in attenuazione.

Mari: poco mossi, o localmente mossi a largo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 20 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo accentuato, massime in lieve aumento (elevata escursione termica).