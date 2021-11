Il Meteo in Toscana: domani possibile piogge al Centro/Sud, temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani estrema variabilità, con nuvolosità irregolare, più consistente in mattinata e schiarite molto ampie in serata. Possibili precipitazioni sparse e intermittenti, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, più probabili in mattinata sulle zone centrali e nel pomeriggio anche al sud. Possibili nevicate sparse oltre 600-700; non si escludono occasionali episodi nevosi anche a quote inferiori in particolare sui rilievi collinari delle province di Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto.

Venti: moderati o forti dai quadranti occidentali.

Mari: tra molto mossi e agitati.

Temperature: in sensibile calo.

Lunedì 29 nuvoloso con schiarite dal tardo pomeriggio a partire dalle zone nord occidentali; precipitazioni sparse sulle zone centrali e meridionali, con possibili nevicate fino a quote collinari.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in sensibile diminuzione e localmente inferiori a 0 gradi nelle pianure interne, massime pressoché stazionarie.

Martedì 30 sereno.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: in sensibile calo le minime con estese gelate in pianura