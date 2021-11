Il Meteo in Toscana: nubi, piogge sparse e temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso; non si escludono possibili precipitazioni sparse su costa e zone meridionali.

Venti: moderati orientali.

Mari: poco mossi o mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Venerdì 12 parzialmente nuvoloso con possibilità di isolate piogge sui settori sud occidentali, specie nel pomeriggio.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Sabato 13 nuvoloso con piogge sparse, inizialmente sulla costa centro-meridionale e grossetano-senese, in estensione dal pomeriggio anche alle zone più settentrionali.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da sud-est.

Mari: poco mossi sul settore settentrionale, mossi dall’Elba in giù.

Temperature: in calo.