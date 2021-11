Il Meteo in Toscana: oggi tempo in peggioramento, domani nuvoloso e piogge sparse

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi tempo in peggioramento con piogge sparse nella seconda parte della giornata.

Domani molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e isolati rovesci. Le precipitazioni saranno più frequenti sulle zone più occidentali della regione.

Venti: deboli da est, nord-est; moderati di Scirocco su costa e Arcipelago in rotazione serale a nord est.

Mari: fra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo.

Martedì 23 molto nuvoloso con deboli piogge più probabili in Appennino. Timide schiarite nella seconda parte della giornata con residue piogge in Appennino e, occasionalmente, in Arcipelago.

Venti: moderati da nord-est.

Mari: mossi.

Temperature: minime stazionarie; massime in aumento sul litorale grossetano e in calo sulle zone settentrionali.

Mercoledì 24 parzialmente nuvoloso con addensamenti in Appennino e locali schiarite altrove. Peggiora nella seconda parte della giornata con le prime piogge in serata lungo la costa.

Venti: moderati da nord est in rotazione da est sud est.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo; massime in lieve aumento.