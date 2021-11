Il Meteo in Toscana: piogge sparse e temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più consistenti in Appennino, in particolare sui versanti romagnoli dove saranno possibili piogge sparse, generalmente di debole intensità. Aumento della nuvolosità dal primo pomeriggio su zone costiere centro meridionali e Arcipelago con possibilità di rovesci sparsi o locali temporali.

Venti: deboli orientali, in rinforzo e tendenti a NE dalla sera.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in lieve calo, soprattutto nei valori massimi.

Martedì 9 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulle zone settentrionali con addensamenti anche consistenti sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino e province di Arezzo, Siena e Grosseto. Possibilità di brevi e locali rovesci in Arcipelago, costa maremmana e Appennino Aretino.

Venti: moderati-forti di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in calo, più accentuato nei valori massimi.

Mercoledì 10 inizialmente sereno o poco nuvoloso salvo nubi anche compatte sull’Appennino orientale. Tendenza a nuovo aumento della nuvolosità a partire da sud-est. Possibili deboli precipitazioni nella seconda parte della giornata su Arcipelago e zone costiere centro-meridionali.

Venti: moderati-forti di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime stazionarie.