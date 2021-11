Il Meteo in Trentino: da giovedì arriva la neve, nel weekend anche a bassa quota

MeteoWeb

Da giovedì il Trentino sarà al centro di una perturbazione che porterà neve anche a quote basse.

Secondo le previsioni di “Meteo Trentino”, domani sarà una giornata molto soleggiata “con formazione di marcata inversione termica al primo mattino quando saranno probabili delle brinate anche a quote basse“. Giovedì il cielo sarà “coperto; dalle ore centrali precipitazioni via via più diffuse e nevose mediamente oltre 1200 – 1400 m“. Venerdì e sabato “molto nuvoloso con probabili ulteriori precipitazioni nevose anche a quote medio basse“. Domenica “molto nuvoloso con possibili nevicate anche a quote basse o medio basse al mattino, in seguito schiarite e rinforzo di freddi venti settentrionali“.