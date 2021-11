Il Meteo in Trentino: in arrivo freddo e neve anche a quote medie

MeteoWeb

Al via settimana di maltempo per il Trentino: lo comunica Meteo Trentino che per oggi annuncia nevicate oltre i 1600-1800 metri.

Tregua domani e mercoledì, con sole ma temperature rigide.

Da giovedì prevista neve oltre 1200-1400 metri e localmente anche a quote più basse.

Venerdì e sabato molto nuvoloso con probabili ulteriori precipitazioni nevose anche a quote medie.