Il Meteo in Veneto: ancora variabilità tra mercoledì e di giovedì, bel tempo nel weekend

“Persisterà sulla regione ancora per mercoledì una moderata circolazione ciclonica che tenderà a indebolirsi sempre di più per l’avvicinamento di un promontorio anticiclonico proveniente dal medio Atlantico. Dopo una breve fase di variabilità che caratterizzerà il tempo di mercoledì e di giovedì, da venerdì la situazione meteorologica diverrà più stabile. L’arrivo dell’alta pressione sarà associato ad un’avvezione di aria mite che favorirà il ritorno dell’inversione termica, l’accumulo di umidità soprattutto in pianura e, come conseguenza, la formazione di dense foschie o nebbie che potranno anche persistere durante l’intera giornata. Le temperature si porteranno su valori superiori alla norma, specie le massime in montagna, mentre in pianura le differenze dalla norma saranno meno importanti per la presenza delle nebbie“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo inizialmente ancora molto nuvoloso o coperto, con parziali schiarite nell’area dolomitica. Non si esclude ancora del tutto qualche precipitazione nel corso del pomeriggio, specie nel Rodigino, ma si tratterà in genere di brevi fenomeni locali e molto modesti. Possibili locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde per qualche locale foschia nella pianura interna, soprattutto nella parte più occidentale e in alcune valli. Temperature in lieve o contenuto rialzo, specie sulle Dolomiti; modesta escursione termica giornaliera. Venti in pianura generalmente deboli, ancora moderati da nord-est lungo il litorale; in quota deboli, inizialmente sud-orientali in rotazione da nord-est.

Domani in pianura nuvolosità anche abbastanza estesa al mattino, specie a inizio giornata e nella pianura centro-meridionale. Schiarite in montagna specie nell’area dolomitica; poi, nella seconda parte della giornata, schiarite più estese su tutta la regione. Non si escludono locali riduzioni della visibilità per foschie o qualche nebbia durante le ore più fredde, specie sulle zone occidentali della pianura e in alcune valli.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti (10%), salvo dei residui, locali e brevi piovaschi sulla pianura meridionale. Nel pomeriggio assenti (0%) ovunque.

Temperature: In montagna in contenuto calo specie le massime, in pianura in lieve calo le minime, senza notevoli variazioni le massime, con escursione termica giornaliera un po’ maggiore rispetto ai giorni precedenti ma ancora contenuta.

Venti: In pianura ancora orientali da deboli a moderati sulla costa; in quota dai quadranti settentrionali deboli o moderati.

Mare: Mosso.

Venerdì 19 cielo generalmente nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con transito di nubi alte, specie al mattino con foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde. Nel pomeriggio maggiore soleggiamento specie sulle Dolomiti dove il cielo tenderà a divenire sereno.

Precipitazioni: Assenti (0%).

Temperature: Minime in generale diminuzione; massime in aumento in montagna, senza notevoli variazioni in pianura. Aumenta l’inversione termica.

Venti: Generalmente deboli occidentali in pianura, in prevalenza moderati settentrionali in alta montagna.

Mare: Poco mosso.

Sabato 20 in montagna e pianura settentrionale giornata soleggiata tipicamente autunnale, con cielo sereno o poco nuvoloso, con aria limpida e ottima visibilità specie alle alte quote. Nella rimanente parte della pianura e in alcune valli prealpine foschie dense o banchi di nebbia nelle ore più fredde, più estese rispetto ai giorni precedenti, in attenuazione anche parziale nel corso della giornata. Temperature minime in lieve o contenuto rialzo, massime in contenuto aumento in montagna, in diminuzione in pianura. Venti in pianura deboli occidentali, in quota deboli dai quadranti settentrionali.

Domenica 21 al mattino, sulle zone pedemontane, in montagna specie in quota e sulle Dolomiti ben soleggiato con cielo sereno; nel corso del pomeriggio arrivo di sottili sottili nubi alte da ovest, in estensione a tutta la regione verso sera. In pianura e in alcune valli al mattino, tempo piuttosto umido e nebbioso, con foschie/nebbie in parziale diradamento o sollevamento durante il giorno; il cielo in queste zone potrà localmente mantenersi nuvoloso o parzialmente nuvoloso durante tutta la giornata, specie verso la costa. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in diminuzione, specie in montagna. Venti in pianura deboli, in quota deboli/moderati da sud-ovest.