Il Meteo in Veneto: da domani tempo stabile e aria meno umida

MeteoWeb

“Un’ampia depressione presente sul centro Europa guida impulsi perturbati sull’Italia settentrionale; fino a pomeriggio di domenica sarà prevalente la nuvolosità, con precipitazioni sparse. In seguito dall’inizio settimana, con lo spostamento ad est della depressione, il flusso diverrà settentrionale, portando tempo stabile e aria meno umida anche sulla nostra regione“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi schiarite alternate ad annuvolamenti, con maggiore nuvolosità in montagna. Possibili precipitazioni più locali nel primo pomeriggio, in seguito e fino alla prima parte della nottata i fenomeni saranno un po’ più probabili, anche localmente a carattere di rovescio, sulla fascia centro-orientale della regione. Il limite della neve sarà sui 500-700 metri, con qualche possibile tratto di neve o pioggia mista a neve nelle valli prealpine e sulle zone collinari; non si esclude occasionale pioggia mista a neve sulla pedemontana e pianura nord orientali in serata, in caso di rovesci.

Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle zone montane e pedemontane e pianura settentrionale; sulle zone costiere e centro-meridionali della pianura probabile persistenza di stratificazione medio-alta, con schiarite in mattinata; fino al mattino possibili nebbie sulla pianura centro-occidentale.

Precipitazioni: Nella notte fenomeni residui sulle zone orientali, con qualche pioviggine sul sud est fino al mattino. Per il resto assenti.

Temperature: Valori minimi in calo, sotto lo zero anche su molte zone della pianura, specie nei valori serali; massime in calo in quota, stabili o in lieve calo in pianura.

Venti: In pianura rinforzi settentrionali al mattino, con bora moderata sulla costa, poi in rotazione a moderati da ovest. In quota moderati da sudovest, poi in rotazione a moderati da nord dalla sera.

Mare: Poco mosso.

Martedì 30 tempo in prevalenza stabile e cielo poco nuvoloso per nubi medio alte, con maggiore copertura dal pomeriggio sui rilievi, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime stabili o in locale diminuzione; massime con variazioni di carattere locale in montagna, in lieve calo in pianura.

Venti: In quota moderati/tesi da nord-nordovest; in pianura in prevalenza moderati occidentali.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso al largo al pomeriggio.

Mercoledì 1 tempo stabile e in prevalenza soleggiato nella prima parte della giornata, poi consistente aumento della nuvolosità a partire da ovest dal pomeriggio/sera, con qualche possibile debole precipitazione. Temperature in sensibile aumento in montagna, in lieve rialzo in pianura.

Giovedì 2 cielo molto nuvoloso con probabili precipitazioni diffuse, di modesta entità, a carattere di neve attorno a 800-1000 metri; dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità ed esaurimento dei fenomeni. Temperature in aumento anche sensibile in montagna, in lieve rialzo in pianura.