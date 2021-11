Il Meteo in Veneto: forti piogge tra mercoledì e giovedì, limite delle nevicate in rialzo

MeteoWeb

“Tra mercoledì e giovedì mattina sono attese ulteriori precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in particolare sulle zone centro-settentrionali dove i quantitativi totali potranno risultare anche consistenti. Limite delle nevicate in rialzo a 1900/2200 m e successivo abbassamento verso fine evento“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo delle prossime ore in Veneto. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale “in questi giorni prevale una circolazione ciclonica dovuta alla depressione posizionata sull’Europa nord-occidentale, che porterà piogge mercoledì e nelle prime ore di giovedì. In seguito ingresso di flusso settentrionale, con tempo più stabile da venerdì“.

Domani cielo da poco nuvoloso, fino a parzialmente nuvoloso verso sera. Possibile qualche locale debole precipitazione sul bellunese, e locali pioviggini sulla pianura meridionale dalla sera. Temperature massime in ripresa.

Mercoledì 3 fino alle prime ore del mattino qualche residua schiarita, poi cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Possibile qualche locale nebbia nelle primissime ore sulla pianura occidentale.

Precipitazioni: Qualche modesta locale precipitazione fino alle prime ore del mattino; dalla mattinata aumento della probabilità di precipitazione a partire da ovest, con fenomeni diffusi, anche a carattere di rovescio; maggiori quantitativi sulle zone prealpine, pedemontane e della pianura settentrionale. Quota neve dapprima attorno a 1400-1600 m sulle Dolomiti e 1700-1900 m sulle Prealpi, in graduale risalita fino a 2000-2100 m.

Temperature: Minime stabili o in lieve aumento, massime in calo ovunque.

Venti: In pianura in prevalenza moderati da nordest, salvo moderati meridionali sulle zone sudorientali della pianura. In montagna moderati/tesi dai quadranti meridionali.

Mare: Da mosso al mattino a molto mosso dal pomeriggio.

Giovedì 4 nella notte e fino al mattino cielo ancora molto nuvoloso, con prime schiarite a partire da ovest; dalle ore centrali nuvolosità in generale attenuazione, fino a cielo poco nuvoloso, specie in pianura, verso sera.

Precipitazioni: Fino al mattino precipitazioni sparse sui rilievi, e locali fenomeni residui in pianura, specie a est; dalle ore centrali fenomeni generalmente assenti salvo qualche residuo debole fenomeno sul Bellunese e sulle zone costiere.

Temperature: Valori massimi in aumento; temperature minime in calo e raggiunte nelle ultime ore.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali. In quota tesi da sudovest, in attenuazione in giornata.

Mare: In prevalenza poco mosso, a tratti mosso al largo.

Venerdì 5 parziale nuvolosità alternata a schiarite anche ampie specie nelle ore centrali. Sulla pianura possibile presenza di nebbie notturne in dissolvimento al mattino. Temperature in calo nei valori minimi, senza variazioni di rilievo le massime.

Sabato 6 tempo molto stabile con cielo in prevalenza sereno in montagna e sereno o poco nuvoloso in pianura. Temperature senza sensibili variazioni, salvo minime in calo in montagna e sulle zone centro settentrionali della pianura.