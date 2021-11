Il Meteo in Veneto: mercoledì possibile fase debolmente perturbata

MeteoWeb

“La depressione, tuttora presente sul Mediterraneo occidentale, lascerà spazio in questi giorni alla progressiva espansione di un anticiclone dal vicino Atlantico; sulla nostra regione permane tuttavia uno strascico di correnti spesso umide e miti dai quadranti orientali, che specie nelle prime ore di mercoledì in pianura potranno portare qualche altra fase debolmente perturbata, venendo scalzate solo a fine periodo da schiarite più ampie con ripresa dell’escursione termica tra il dì e la notte“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo nel complesso da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, ma con copertura temporaneamente anche estesa specie sulle zone pianeggianti e schiarite via via più significative almeno su quelle centro-settentrionali; fino al pomeriggio, probabile qualche pioggia sulla pianura centro-meridionale; discreta ventilazione nord-orientale sulla costa.

Domani cielo nel complesso da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche schiarita in più fino al mattino.

Precipitazioni: All’inizio, generalmente assenti; probabilità in successivo aumento, fino ad alta (75-100%) su zone occidentali e meridionali, medio-bassa (25-50%) a nord-est e per il resto medio-alta (50-75%); si tratterà in genere di fenomeni sparsi, deboli salvo locali rovesci a sud-ovest, eventualmente con qualche fiocco di neve sulle Dolomiti oltre 2000-2300 m.

Temperature: Le minime in quota non varieranno molto, altrove diminuiranno; le massime subiranno aumenti in quota, contenute variazioni di carattere locale nelle valli e diminuzioni in pianura.

Venti: In quota dai quadranti sud-orientali, da deboli a moderati specie sulle Prealpi, ove nelle ultime ore potranno anche risultare localmente tesi; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura prevalentemente dai quadranti nord-orientali, su costa e zone limitrofe da tesi a moderati e altrove da moderati a più spesso deboli.

Mare: Nelle prime ore molto mosso, poi mosso.

Mercoledì 17 cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche schiarita più che altro sul Bellunese e dal pomeriggio; parziali riduzioni della visibilità a bassa quota, specie sull’entroterra durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) sulle Dolomiti, medio-bassa (25-50%) sul resto delle zone nord-orientali e medio-alta (50-75%) altrove; si tratterà di fenomeni da locali a temporaneamente sparsi, in genere modesti ma con possibili occasionali rovesci in pianura; qualche fiocco di neve da quote dell’ordine dei 2000 m.

Temperature: Le minime tra alta pianura e Prealpi aumenteranno, altrove non varieranno molto; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui alcuni discreti aumenti a nord-est tra Prealpi e fascia pedemontana.

Venti: In quota, da moderati sud-orientali a deboli nord-orientali; sulle zone costiere, perlopiù moderati dai quadranti nord-orientali; altrove, in genere deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti settentrionali in pianura.

Mare: Fino al pomeriggio mosso, alla sera poco mosso.

Giovedì 18 nuvolosità anche abbastanza estesa all’inizio, poi irregolare e alternata a delle schiarite; parziali riduzioni della visibilità a bassa quota specie durante le ore più fredde; residua possibilità di qualche locale pioviggine, o di qualche fiocco di neve da quote dell’ordine dei 2500 m; per le temperature minime prevarrà una diminuzione, salvo su bassa pianura e costa ove esse subiranno contenute variazioni di carattere locale; temperature massime stazionarie o in lieve aumento a sud, in discreto calo su zone montane e pedemontane, stazionarie o in leggera diminuzione altrove.

Venerdì 19 cielo da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno; foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; le temperature minime in quota non varieranno molto, altrove diminuiranno specie in pianura; le temperature massime subiranno un aumento, specie in montagna.