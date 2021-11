Il Meteo in Veneto: nel fine settimana piogge sparse e calo delle temperature massime

MeteoWeb

“In questi giorni il Mediterraneo è caratterizzato dalla presenza di un nucleo depressionario ad ovest e da un promontorio anticiclonico ad est; sul Veneto prevale l’influsso dell’anticiclone, con tempo in prevalenza stabile e temperature massime in aumento. Nel fine settimana l’anticiclone sarà scalzato da una depressione proveniente dall’Europa centrale, accompagnata da precipitazioni sparse e calo delle temperature massime“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo parzialmente nuvoloso, con schiarite alternate ad occasionali annuvolamenti specie a sud, e tratti di nubi alte. Clima abbastanza mite e ventilato, con temperature massime in lieve aumento, e venti deboli/moderati da est in pianura, e Bora moderata sulla costa.

Domani fino al primo mattino nuvolosità bassa con possibili foschie sulla pianura meridionale e in qualche fondovalle prealpino; in seguito cielo sereno o poco nuvoloso sui rilievi, qualche annuvolamento alternato a schiarite in pianura. Dalla sera formazione di foschie o qualche nebbia in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in generale lieve aumento; massime in ulteriore aumento in pianura con valori che si porteranno sopra la media del periodo, stazionarie in montagna.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali; in quota moderati dai quadranti meridionali.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 12 parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-basse in pianura, poco nuvoloso sulle zone montane per nubi alte; nelle ore più fredde probabili foschie e nebbie in pianura e qualche fondovalle prealpino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stabili o in locale diminuzione.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali, con qualche rinforzo meridionale sulle zone costiere. In quota moderati, in attenuazione a deboli, da sudest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Sabato 13 cielo molto nuvoloso o coperto, con diffusa nuvolosità medio-bassa e foschie in pianura; precipitazioni sparse dalla mattinata, e più probabili nel pomeriggio, meno frequenti sulle Dolomiti. Temperature minime in aumento, massime in calo con scarsa escursione termica giornaliera.

Domenica 14 cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni diffuse, anche con locali rovesci su Prealpi e pianura settentrionale; verso sera probabile attenuazione dei fenomeni, qualche schiarita e rinforzo dei venti da nordest. Temperature stabili o in locale contenuto aumento.