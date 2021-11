Il Meteo in Veneto: nel fine settimana tempo in prevalenza stabile, nubi in pianura

MeteoWeb

“La saccatura, responsabile della perturbazione tra mercoledì e le prime ore di giovedì, si sta approfondendo sul Mediterraneo, dove si isolerà un minimo di pressione, perciò il Veneto nel fine settimana si troverà in una configurazione di sella: il tempo sarà in prevalenza stabile, ben soleggiato in montagna, ma con tratti di nuvolosità in pianura. Lunedì probabile fase di tempo perturbato per il transito di una saccatura associata ad una bassa pressione centrata sull’Europa orientale, cui seguirà martedì una giornata con tempo nuovamente stabile“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature. Temperature massime in lieve aumento tra Prealpi e fascia pedemontana, senza notevoli variazioni altrove. Venti in quota deboli nord-occidentali, in pianura nord-orientali, deboli o localmente moderati sull’entroterra e moderati/tesi sulla costa.

Domani in montagna cielo in prevalenza sereno con ottima visibilità; in pianura nella prima metà di giornata, cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone meridionali, nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le zone.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di debolissime precipitazioni sulla pianura sud-orientale dalla serata.

Temperature: Minime in aumento sulle zone centrali e meridionali, in calo altrove; massime stazionarie o localmente in diminuzione in pianura e in rialzo in montagna.

Venti: In quota deboli dai settori orientali; nelle valli variabili. In pianura nord-orientali moderati, anche tesi su costa e pianura limitrofa.

Mare: Molto mosso.

Domenica 7 in montagna cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte, in pianura nuvolosità irregolare alternata a tratti di sereno.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, tranne bassa (5-25%) probabilità di deboli piogge sulla pianura meridionale tra la notte ed il primo mattino.

Temperature: In montagna in marcato aumento. In pianura minime in aumento su zone settentrionali e occidentali, stazionarie o in lieve calo altrove, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione verso ovest.

Venti: In quota moderati da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura fino al primo mattino nord-orientali, deboli sull’entroterra, moderati su costa e pianura limitrofa; in seguito deboli occidentali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 8 cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso; probabili precipitazioni sparse soprattutto sulle zone centro-settentrionali, con limite della neve intorno a 1400-1600 m. Temperature minime in locale variazione; massime in calo. Venti moderati da nord-est in pianura.

Martedì 9 cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature prevalentemente in diminuzione nei valori minimi e in aumento in quelli massimi. Venti moderati da nord-est.