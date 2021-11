Il Meteo in Veneto: oggi tempo variabile con piogge sparse, da domani pressione in ripresa

MeteoWeb

“Inizio di settimana con tempo sul Veneto influenzato dalla presenza di una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, assieme al transito di un nucleo depressionario sull’Europa nord-orientale; tale configurazione determina sulla regione temporanee condizioni di tempo in parte variabile/perturbato con precipitazioni sparse in particolare sulle zone montane e pedemontane ma con un miglioramento già in serata. Da martedì pressione in ripresa sul Mediterraneo orientale che determinerà tempo stabile e in prevalenza soleggiato con temperature massime in ripresa che si porteranno su valori anche superiori alla media del periodo in pianura“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi fino a parte del pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse (probabilità medio-bassa 25-50%); in seguito progressivo diradamento della nuvolosità con comparsa di schiarite a partire dalle zone Alpine, poi in estensione alle Prealpi e verso sera anche alla pianura. Temperature massime in generale diminuzione. Venti in quota in rinforzo fino a diventare moderati da nord-est entro fine giornata. In pianura Bora moderata/tesa su costa, pianura limitrofa e sud-orientale.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità; verso sera possibile ingresso di nubi irregolari sulle zone meridionali e costiere.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale diminuzione nei valori minimi, salvo su costa e zone sud-orientali della pianura dove saranno stazionarie o in aumento; massime in generale ripresa.

Venti: In pianura Bora moderata, in prevalenza tesa sulla costa. In quota inizialmente deboli/moderati dai quadranti orientali, poi in rotazione a moderati meridionali, tesi in alta quota.

Mare: Molto mosso.

Mercoledì 10 in pianura in prevalenza nuvoloso, su zone montane e pedemontane inizialmente sereno o poco nuvoloso poi tendenza ad aumento della nuvolosità.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento, stazionarie sulla costa; massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

Venti: Residua Bora moderata sulla costa fino al primo mattino, in seguito venti deboli da est; sul resto della pianura venti deboli variabili al mattino, in prevalenza deboli da ovest al pomeriggio. In quota venti tesi dai quadranti meridionali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Giovedì 11 fino al primo mattino nuvolosità bassa con possibili locali foschie o nebbie su pianura meridionale e sud-occidentale e in qualche fondovalle prealpino; in seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Dopo il tramonto probabili foschie o locali nebbie in pianura. Temperature massime in ulteriore aumento in pianura con valori che si porteranno sopra la media del periodo, stazionarie in montagna; minime in generale aumento salvo sulla pianura meridionale dove risulteranno in calo.

Venerdì 12 sereno o poco nuvoloso, verso sera tendenza a sviluppo di modeste nubi irregolari; nelle ore più fredde probabili foschie e nebbie in pianura e qualche fondovalle prealpino. Temperature senza notevoli variazioni.