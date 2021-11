Il Meteo in Veneto: tempo perturbato fino a domani, giovedì variabile

MeteoWeb

“La moderata circolazione ciclonica che sta influenzando il tempo della regione e che interessa gran parte del bacino del Mediterraneo, si indebolirà gradualmente per l’espansione di di un promontorio anticiclonico proveniente dalle medie latitudini, portando tempo più soleggiato specie in montagna e pianura settentrionale, mentre sulle altre zone aumenterà la probabilità di formazioni di foschie o nebbie nelle ore più fredde. Pertanto, il tempo fino a mercoledì sarà ancora debolmente perturbato, giovedì si manterrà all’insegna della variabilità, mentre da venerdì diverrà più soleggiato e stabile. Le temperature massime non subiranno importanti variazioni che resteranno su valori prossimi alle medie del periodo, mentre le minime tenderanno a diminuire per raggiungere anch’esse valori più consoni al periodo“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso su tutta la regione con qualche temporanea schiarita sulle Dolomiti. Probabilità di precipitazioni in graduale aumento, fino ad alta (75-100%), salvo sulle Dolomiti dove la probabilità rimarrà bassa; si tratterà in genere di fenomeni sparsi, eventualmente con qualche fiocco di neve sulle Dolomiti oltre i 2300 m. Le temperature massime subiranno lievi aumenti in quota, in diminuzione nelle valli e in pianura. Venti in quota dai quadranti sud-orientali, in pianura prevalentemente deboli dai quadranti nord-orientali, moderati su costa e zone limitrofe.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche schiarita parziale dal pomeriggio; non si escludono riduzioni della visibilità nelle ore più fredde per qualche locale foschia nella pianura interna, soprattutto nella parte più occidentale, e in alcune valli durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Al mattino, probabilità molto bassa (0-5%) sulle Dolomiti e Prealpi Bellunesi, assenti in seguito; sulle Prealpi vicentine, su quelle veronesi e in pianura medio-bassa (25-50%); si tratterà in genere di fenomeni da locali a temporaneamente sparsi, in prevalenza modesti e intermittenti; qualche fiocco di neve potrebbe cadere oltre i 2000 m.

Temperature: Le temperature non subiranno variazioni importanti, salvo dei lievi aumenti; modesta escursione termica giornaliera.

Venti: In quota, da moderati sud-orientali a deboli nord-orientali; sulle zone costiere, perlopiù moderati dai quadranti nord-orientali, altrove in genere deboli di direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza mosso.

Giovedì 18 nuvolosità anche abbastanza estesa a inizio giornata; poi nuvolosità più irregolare, alternata a qualche schiarita specie sulle Dolomiti; non si escludono locali riduzioni della visibilità per foschie o qualche nebbia durante le ore più fredde, specie sulle zone occidentali.

Precipitazioni: Generalmente assenti (0%), salvo delle residue, locali e brevi precipitazioni su Prealpi e zone pedemontane (10%) al mattino.

Temperature: In lieve calo le minime, in lieve aumento le massime, con escursione termica giornaliera un po’ maggiore rispetto ai giorni precedenti ma ancora contenuta.

Venti: In pianura ancora orientali in genere moderati specie sulla costa; in quota dai quadranti settentrionali deboli o moderati.

Mare: Mosso.

Venerdì 19 cielo generalmente nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con transito di nubi alte, specie al mattino con foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde. Nel pomeriggio maggiore soleggiamento specie sulle Dolomiti dove il cielo tenderà a divenire sereno. Venti generalmente deboli occidentali in pianura, deboli/moderati settentrionali in alta montagna. Temperature minime in diminuzione, massime il lieve aumento, soprattutto in montagna.

Sabato 20 in montagna e pianura settentrionale giornata soleggiata tipicamente autunnale, con cielo sereno, aria limpida e ottima visibilità al mattino, specie alle alte quote. Nella rimanente parte della pianura e in alcune valli prealpine foschie dense o banchi di nebbia nelle ore più fredde, più estese rispetto ai giorni precedenti, in attenuazione anche parziale nel corso della giornata. Temperature in contenuto rialzo in quota, in diminuzione nelle valli e in pianura, specie le minime. Venti in pianura deboli occidentali, in quota deboli dai quadranti settentrionali.