Il Meteo in Veneto: tempo stabile, annuvolamenti in pianura soprattutto domenica e lunedì

“La pressione al suolo è in aumento. In quota, la saccatura, che ha portato una fase di tempo perturbato tra mercoledì e le prime ore di giovedì, si approfondirà sul Mediterraneo, con conseguente isolamento di un minimo di pressione, perciò il Veneto nel fine settimana si troverà in una configurazione di sella. Il tempo sarà in prevalenza stabile, anche se non mancheranno degli annuvolamenti in pianura, soprattutto domenica e lunedì“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura cielo sereno o poco nuvoloso con probabili foschie o nebbie dopo il tramonto. In montagna residua nuvolosità irregolare nel corso del pomeriggio, ampi rasserenamenti in serata; non esclusi piovaschi con limite neve oltre i 1400-1500 m sulle Dolomiti e 1600-1700 m sulle Prealpi. Temperature diurne in lieve ripresa rispetto a mercoledì; minime del giorno raggiunte alla sera. Venti in quota deboli/moderati da sud-ovest, in pianura inizialmente moderati in prevalenza da ovest, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse nella prima parte della giornata; nel pomeriggio netta diminuzione della nuvolosità a partire da nord; fino al primo mattino, possibili foschie o nebbie sulla pianura, specie quella occidentale e meridionale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, più marcata in montagna; massime in lieve aumento tra Prealpi e fascia pedemontana, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota deboli, sud-occidentali nella prima parte della giornata, nord-occidentale dalle ore centrali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura fino al primo mattino deboli in prevalenza settentrionali; in seguito nord-orientali, da deboli a localmente moderati sull’entroterra e da moderati a tesi sulla costa.

Mare: Da poco mosso a mosso, anche molto mosso a tarda sera.

Sabato 6 cielo sereno o poco nuvoloso con aria tersa su tutta la regione.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento sul centro-sud, in calo altrove; massime stazionarie o in locale lieve variazione.

Venti: In quota deboli settentrionali; nelle valli variabili. In pianura nord-orientali moderati, anche tesi lungo la costa.

Mare: Molto mosso.

Domenica 7 cielo sereno in montagna, poco o parzialmente nuvoloso in pianura. Temperature in aumento in montagna, prevalentemente in diminuzione in pianura.

Lunedì 8 tempo stabile e ben soleggiato in montagna, alternanza di annuvolamenti e schiarite in pianura. Temperature minime in aumento sulle zone centro-settentrionali, in calo altrove; massime in rialzo.