Il Meteo in Veneto: tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino a domani

MeteoWeb

“Una temporanea rimonta della pressione manterrà il tempo stabile e in prevalenza soleggiato con ottima visibilità, fino alla prima parte di mercoledì. In seguito si avvicinerà una saccatura da nord-ovest che porterà annuvolamenti e qualche precipitazione giovedì. Tra venerdì e sabato tempo nuovamente stabile e soleggiato, ma con aumento della nuvolosità nel pomeriggio di sabato“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per nuvolosità medio-alta con aria tersa; possibili maggiori addensamenti sulle Dolomiti settentrionali, dove non è esclusa qualche debolissima nevicata. Temperature massime in montagna in locale variazione, tendenti in prevalenza al rialzo in quota, in pianura stabili o in lieve calo. Venti in quota da nord-nordovest da tesi/forti con rinforzi di Foehn nelle valli. In pianura dai quadranti occidentali moderati o a tratti tesi.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature nella prima metà della giornata, poi nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, anche se non è esclusa qualche debolissima precipitazione in serata.

Temperature: In ripresa, ad eccezione delle massime in pianura che saranno stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota in prevalenza dai quadranti occidentali moderati. In pianura deboli, temporaneamente moderati, inizialmente occidentali, poi settentrionali.

Mare: Poco mosso o quasi calmo nella prima metà della giornata, dal pomeriggio poco mosso, a tratti mosso, specie al largo.

Giovedì 2 cielo molto nuvoloso, salvo parziali schiarite dal pomeriggio a partire da ovest.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%), o alta (75-100%) sulle zone orientali, di precipitazioni sparse e discontinue, nevose sopra i 700-900 m, con limite della neve in leggero rialzo nel corso della giornata.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento, massime in diminuzione in quota e sulla pianura meridionale, senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento altrove.

Venti: In quota moderati dai quadranti occidentali fino a metà giornata, in successiva intensificazione e rotazione fino a moderati/tesi settentrionali. Sulla pianura interna deboli variabili, in prossimità della costa deboli/moderati settentrionali, con rinforzi da nord-est in serata.

Mare: Mosso o poco mosso.

Venerdì 3 cielo in prevalenza sereno, salvo residui annuvolamenti a inizio giornata soprattutto sulla pianura orientale e probabile nuovo aumento della nuvolosità dal pomeriggio in montagna. Temperature minime in diminuzione, localmente anche sensibile; massime in calo in montagna, in aumento in pianura.

Sabato 4 cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nel corso della giornata fino a cielo nuvoloso in serata, quando non è esclusa qualche precipitazione. Temperature in diminuzione in pianura, in rialzo nei valori massimi in montagna.