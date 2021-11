Il Meteo in Veneto: tempo stabile e soleggiato con temperature massime in ripresa

MeteoWeb

“Da martedì il Mediterraneo sarà caratterizzato dalla presenza di un nucleo depressionario ad ovest e da un promontorio anticiclonico ad est. Sul Veneto il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato con temperature massime in ripresa che si porteranno su valori anche superiori alla media del periodo in pianura. Sabato tenderà a svilupparsi e ad approfondirsi una saccatura sul Mediterraneo centrale con probabili precipitazioni sparse con calo delle temperature massime“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sulle zone dolomitiche cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità. Su Prealpi e pianura parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte stratiformi. Temperature massime in generale ripresa. In pianura Bora moderata, in prevalenza tesa su costa e pianura limitrofa. In quota venti inizialmente deboli/moderati dai quadranti orientali, poi in rotazione a moderati meridionali, tesi in alta quota.

Domani in pianura in prevalenza nuvoloso, su zone montane e pedemontane parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.

Precipitazioni: Assenti, salvo possibili locali piovaschi sui settori sud-occidentali nelle prime ore.

Temperature: Minime in aumento, stazionarie sulla costa; massime in aumento.

Venti: Bora moderata sulla costa, a tratti tesa fino al primo mattino; sul resto della pianura venti deboli variabili. In quota venti moderati/tesi dai quadranti meridionali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Giovedì 11 fino al primo mattino nuvolosità bassa con possibili locali foschie o nebbie su pianura meridionale e sud-occidentale e in qualche fondovalle prealpino; in seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo in pianura, in aumento sulle zone montane. Massime in ulteriore aumento in pianura con valori che si porteranno sopra la media del periodo, stazionarie in montagna.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali; in quota moderati dai quadranti meridionali.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 12 parzialmente nuvoloso per nubi medio-basse in pianura, poco nuvoloso sulle zone montane per nubi alte; nelle ore più fredde probabili foschie e nebbie in pianura e qualche fondovalle prealpino. Temperature senza notevoli variazioni.

Sabato 13 cielo molto nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni sparse, in particolare nel pomeriggio, meno frequenti sulle Dolomiti. Temperature minime in aumento, massime in calo con scarsa escursione termica giornaliera.