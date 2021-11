Il mistero di un assassinio di 1.300 anni offre uno sguardo sulla Storia e sulla Preistoria dell’omicidio

Anche tralasciando ogni antica propensione a nascondere in modo sensato l’omicidio in un cimitero, che gli autori affermano ancora in atto, casi chiari di omicidio – al contrario, ad esempio, di sacrifici umani – sono rari in archeologia , sebbene sembri che l’omicidio preceda del tutto la nostra specie, a giudicare dal caso riportato nel 2015 di un ominide colpito dall’arcata sopraccigliare e gettato in un pozzo 430.000 anni fa, ovvero prima che sorgesse il primo Homo sapiens. In questo caso, la vittima era un pre-Neanderthal ed è stato ritrovato in un sito archeologico del Paleolitico medio in Spagna. L’assassino rimane sconosciuto, ma sembra che abbia sferrato non uno ma due colpi mortali alla testa della vittima , sopra l’occhio sinistro. “Il tipo di lesioni, la loro posizione, la forte somiglianza delle fratture nella forma e nelle dimensioni, e i diversi orientamenti e traiettorie implicite delle due fratture, suggeriscono che sono state prodotte con lo stesso oggetto nel conflitto interpersonale faccia a faccia“, ha scritto il gruppo di studiosi.

Allora chi era? Circa 1.300 anni dopo, non si può dire: che sia avvenuto un litigio tra ladri? O si trattava di guardia che proteggeva il cimitero dai tombaroli? Uno sfortunato in lutto o un passante? È stato nascosto dai colpevoli nella tomba di nascosto o per coincidenza perché in quel momento stava aiutando a derubarla? Gli archeologi non possono speculare sulle miriadi di possibilità o se sia morto per quella spada, che è stata trovata a un livello più alto del corpo. Ma quel che è certo è che è morto “giovane e sano“, ha riferito l’autore principale Qian Wang a The Art Newspaper. L’equipe rivela che le ossa del defunto erano crivellate di segni tipici delle coltellate , in particolare alla testa, e sembra che sia morto in posizione difensiva, cercando di difendere la testa con il braccio, ma non ha funzionato.

Passando alla nostra specie, tra altri rari casi estremamente ‘cold’ che possono essere considerati omicidi preistorici piuttosto che sacrifici umani o battaglie, c’è un sito a Turkana, in Kenya, risalente a circa 10.000 anni fa, dove 10 persone, tra cui sei bambini e una donna incinta – sono stati uccisi con estrema violenza e, a quanto pare, almeno due avevano le mani legate . “Le prove di violenza tra gruppi tra i cacciatori-raccoglitori preistorici sono estremamente rare“, ha scritto il team di ricerca all’epoca. Tuttavia, la presenza di punte di freccia in alcuni dei resti potrebbe classificare questo come parte di una piccola guerra, come i resti di una battaglia risalente a 13.000 anni fa in Sudan, classificata come una piccola guerra.

L’alba della civiltà e dell’insediamento è annunciata come un grande progresso, un’opportunità per la natura umana di fiorire, anche uccidendo i ‘vicini fastidiosi’. Gli archeologi che hanno condotto scavi nel villaggio di Çatalhöyük, in Turchia, che hanno rinvenuto reperti di 9.000 anni fa, sono rimasti perplessi nello scoprire condizioni di sovraffollamento della popolazione e indicazioni che le persone stavano iniziando a coltivare grano, allevare animali e uccidere. Su 93 crani di Çatalhöyük che sono stati studiati, oltre il 25% presentava ossa rotte; in 12 casi la persona era stata picchiata ben cinque volte, e non con semplici pugni. Sono stati trovati teschi con segni di oggetti rotondi duri, e gli stessi oggetti sono strati trovati nel luogo in questione.

In effetti, i casi antichi abbondano. Un altro degno di nota è l’omicidio di massa rilevato in quella che è oggi la Croazia, risalente a 6.200 anni fa, e ancora una volta un massacro apparentemente indiscriminato di uomini, donne e bambini. Le teste rotte suggeriscono che è così che sono morti, e non in battaglia; il motivo non poteva essere dedotto, spiegarono gli archeologi perplessi. Sembra che fosse gente del posto. La metà delle vittime erano minorenni.

Assassino in Mesopotamia

L’esempio croato e Çatalhöyük – che apparentemente contava fino a 8.500 abitanti – risale a così tanto tempo fa, da rendere quasi moderna la leggenda di Caino, il contadino che uccise brutalmente il fratello Abele, pastore. Le origini di quella storia della Genesi probabilmente si trovano nella tradizione del Vicino Oriente da tempo dimenticata, che a sua volta potrebbe essere basata su una lotta perenne tra nomadi e primi abitanti dei villaggi e/o tra contadini e pastori per l’acqua, almeno dall’età del bronzo. Naturalmente, la solita narrativa è che i cattivi nomadi avrebbero attaccato la gente del villaggio pastorale, ma in questo caso Abele sarebbe stato il nomade. “Gli autori della Bibbia ebraica spesso cooptavano antichi miti del Vicino Oriente”, sottolinea l’esperto di questioni bibliche Elon Gilad. Tuttavia, secondo la Bibbia, Caino non fu condannato a morte ma all’esilio, quindi i tempi cambiano. Anche i valori lo fanno. I primi libri di legge conosciuti includono il codice sumero di Ur-Nammu, che vieta esplicitamente l’omicidio e condanna a morte il colpevole. È stato scritto più di 4.000 anni fa. Anche il successivo Codice di diritto babilonese di Hammurabi, scritto oltre 3.700 anni fa, prescrive “occhio per occhio” ed elenca altri crimini punibili con la pena di morte, tra cui rapina, rapimento, stupro in determinate circostanze e false accuse.

Ancora un altro antico insieme di leggi appare nel Codice sumero di Lipit-Ishtar di circa 3.900 anni fa. Solo frammenti sopravvivono e sono stati interpretati, e non sono quelli che si occupano di omicidio. In ogni caso, sembra che in principio la Torah, con il libro della Genesi, sia stata scritta da più persone nel tempo e probabilmente più tardi di questi elenchi di leggi sumeriche e mesopotamiche. “Ci sono diversi strati nella Genesi“, spiega Gilad, che pensa che il primo “strato” possa risalire alla fine del VI secolo a.C. “Ad ogni modo, l’omicidio in, anche se, secondo la loro credenza, tutti gli umani incorporano in sé il sangue e la carne di un dio, che era stato assassinato per amore della loro genesi”.