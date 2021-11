Animali: il rumore prodotto dalle navi per l’avvistamento delle balene può influenzarne il comportamento

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports, le navi per l’osservazione delle balene con i motori a benzina più rumorosi interrompono in modo significativo il riposo e l’allattamento dei globicefali.

Ricerche precedenti hanno scoperto che il rumore prodotto dalle navi per l’avvistamento delle balene può influenzarne il comportamento. Tuttavia, l’impatto dei livelli di rumore del motore sul comportamento delle balene dentate non era ancora chiaro e i livelli di rumore delle navi da avvistamento delle balene non sono attualmente regolamentati.

Patricia Arranz e colleghi hanno utilizzato i droni per osservare il comportamento dei globicefali (chiamati anche delfini pilota o balene pilota), madri e piccoli, al largo della costa di Tenerife, in Spagna. Tredici coppie sono state osservate senza una nave presente, mentre 23 sono state osservate mentre una nave con un motore a benzina più rumoroso, o con un motore elettrico più silenzioso, transitava lentamente da 60 metri di distanza, in conformità con le linee guida per l’osservazione delle balene delle Isole Canarie. I ricercatori hanno scoperto che rispetto a quelle a cui non si sono avvicinate navi, le madri a cui si è accostata la nave con il motore a benzina hanno trascorso in media il 29% in meno di tempo a riposare e l’81% in meno ad allattare i loro piccoli. Non sono state osservate riduzioni significative del riposo o dell’allattamento tra le balene a cui si è accostata la nave con il motore elettrico più silenzioso, rispetto a quelle a cui non si sono avvicinate navi.

I risultati dimostrano che, anche se le navi per l’avvistamento delle balene rispettano le attuali linee guida, i motori più rumorosi possono avere un impatto maggiore sul comportamento delle balene. Gli autori suggeriscono che il rumore prodotto dalle navi per l’osservazione delle balene venga ridotto al minimo e che le linee guida per l’osservazione delle balene specifichino i livelli massimi di rumore del motore, al fine di limitare il disturbo alle balene.