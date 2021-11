Il vento inonda la Calabria del forte odore di Zolfo proveniente dall’isola di Vulcano

MeteoWeb

E’ una notte di forte vento sud-occidentale nel basso Tirreno: le correnti provenienti dalle isole Eolie stanno portando sulla Calabria forte odore di zolfo proveniente dall’isola di Vulcano, dove nei giorni scorsi alcune famiglie sono state evacuate per le esalazioni del cratere dell’isola dove giovedì sono sbarcati i tecnici dell’Arpa per le verifiche ambientali soprattutto nella zona rossa che si estende per circa 6 chilometri dal porto fino a Sotto Lentia e l’Estimo di Vulcanello. L’odore di zolfo è particolarmente intenso nella zona di Tropea, Capo Vaticano, Coccorino, Joppolo, Nicotera e altre località.

Da ieri, inoltre, il vicino vulcano di Stromboli è stato protagonista dell’attività eruttiva che ha determinato un trabocco lavico. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia evidenzia però che persistono “occasionali fenomeni di distaccamento di materiale caldo” che rotola lungo il pendio della Sciara del Fuoco fin nel mar Tirreno. Persiste anche l’attività stromboliana in entrambi i crateri del vulcano: Nord e Centrosud.