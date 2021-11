Meteo: in Alto Adige l’ultimo giorno di Novembre è il più freddo dal mese, -16°C a Sesto Pusteria

MeteoWeb

L’ultimo giorno di Novembre è il più freddo del mese in Alto Adige: lo ha confermato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, secondo cui a Sesto Pusteria questa mattina si registrano -16°C.

A Bolzano e Merano la temperatura è scesa a -3°C.

Nella notte la colonnina di mercurio ha segnato -22°C sulla vetta di Cima Beltovo, a 3.328 metri, sopra l’abitato di Solda.

L’innevamento delle piste da sci dopo le nevicate dei giorni scorsi è molto buono ed in questo fine settimana scatterà l’attesa stagione sciistica.

Chiuso per motivi di sicurezza il passo Pennes mentre vige chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Erbe e Stalle.

