In arrivo l’eclissi lunare parziale più lunga del secolo

L’eclissi lunare parziale più lunga del secolo è prevista la prossima settimana tra il 18 e il 19 Novembre: il fenomeno sarà visibile in tutti i 50 Stati USA.

La NASA prevede che l’eclissi quasi totale di Luna durerà circa 3 ore, 28 minuti e 23 secondi, a partire dalle 07:19 UTC, raggiungendo il suo massimo intorno alle 9 UTC, con termine alle 10:47. Sarà una “micro” Luna piena, perché il nostro satellite si troverà nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita, l’apogeo.

L’eclissi lunare parziale sarà la più lunga del secolo, facendo impallidire la durata dell’eclissi lunare totale più lunga di questo secolo, avvenuta nel 2018 e della durata di 1 ora e 43 minuti. L’imminente eclissi sarà anche l’eclissi lunare parziale più lunga degli ultimi 580 anni, secondo l’Holcomb Observatory della Butler University, nell’Indiana.

Le eclissi lunari si verificano quando la Terra viene a trovarsi tra la Luna e il Sole, e l’ombra del nostro pianeta viene proiettata sulla Luna: l’ombra può bloccare tutta, o – in caso di un’eclissi parziale – la maggior parte della luce del Sole e fare assumere al satellite un colore rosso scuro e ruggine.

Questo “arrossamento” si verifica perché la luce del Sole, nonostante sia direttamente bloccata dall’ombra terrestre, o dalla parte più scura della sua ombra, si piega intorno al nostro pianeta e viaggia attraverso la nostra atmosfera per raggiungere la Luna. L’atmosfera terrestre filtra le lunghezze d’onda più corte e più blu e consente il passaggio delle lunghezze d’onda rosse e arancioni. Dopo che queste lunghezze d’onda rosse e arancioni passano attraverso l’atmosfera terrestre, continuano a viaggiare verso la Luna, irrorandola di una profonda luce rosso mogano.

L’eclissi sarà visibile dal Nord America e dall’Oceano Pacifico, dall’Alaska, dall’Europa occidentale, dall’Australia orientale, dalla Nuova Zelanda e dal Giappone.

Sebbene le prime fasi dell’eclissi si verifichino prima del sorgere della Luna in Asia orientale, Australia e Nuova Zelanda, gli osservatori in queste regioni saranno in grado di vedere il fenomeno quando raggiungerà il suo massimo. Al contrario, gli spettatori in Sud America e in Europa occidentale vedranno la Luna tramontare prima che l’eclissi sia al suo apice.

Nessuna fase dell’eclissi sarà visibile dall’Africa, dal Medio Oriente o dall’Asia occidentale.

Per quanto riguarda invece i prossimi eventi, si potrà ammirare un’eclissi lunare completa tra il 15 e il 16 maggio 2022, seguita da un’altra tra il 7 e l’8 novembre 2022.