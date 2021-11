Straordinaria scoperta archeologica in Egitto: torna alla luce un tempio del Sole perduto, ha 4500 anni

MeteoWeb

Gli archeologi hanno scoperto quello che credono essere uno dei “templi del sole” perduti in Egitto, risalente alla metà del XXV secolo a.C.

Il team ha scoperto i resti sepolti sotto un altro tempio ad Abu Ghurab, a circa 12 miglia a sud del Cairo, ha dichiarato alla CNN il co-direttore della missione Massimiliano Nuzzolo, assistente professore di Egittologia presso l’Istituto per le culture mediterranee e orientali dell’Accademia polacca delle scienze a Varsavia.

Nuzzolo e la scoperta del team sono apparsi nello spettacolo “Lost Treasures of Egypt” su National Geographic, andato in onda domenica. Nel 1898, gli archeologi che lavoravano nel sito scoprirono il tempio del sole di Nyuserra, noto anche come Neuserre o Nyuserre, il sesto re della V dinastia, che governò l’Egitto tra il 2400 e il 2370 a.C. Ora le scoperte fatte durante l’ultima missione suggeriscono che sia stato costruito sui resti di un altro tempio del sole. “Gli archeologi del XIX secolo hanno scavato solo una piccolissima parte di questo edificio in mattoni di fango sotto il tempio di pietra di Nyuserra e hanno concluso che si trattava di una precedente fase di costruzione dello stesso tempio“, ha detto Nuzzolo alla CNN.

“Ora i nostri ritrovamenti dimostrano che questo era un edificio completamente diverso, eretto prima di Nyuserra”, ha detto. I reperti includono sigilli incisi con i nomi dei re che governarono prima di Nyuserra, che un tempo erano usati come tappi di vasetti, così come le basi di due colonne di calcare, che facevano parte di un portico d’ingresso, e una soglia di calcare. La costruzione originale era fatta interamente di mattoni di fango, ha spiegato Nuzzolo, la cui squadra ha trovato anche dozzine di barattoli di birra intatti durante gli scavi. Alcuni dei vasi sono pieni di fango rituale, che è stato utilizzato solo in specifici rituali religiosi, ha aggiunto, e la ceramica è stata datata alla metà del XXV secolo a.C., una o due generazioni prima che Nyuserra vivesse.

Il monumento in mattoni di fango “era di dimensioni impressionanti“, ha spiegato ancora l’archeologo, ma Nyuserra lo distrusse ritualmente per costruire il suo tempio del sole. Mentre questi templi erano dedicati al culto del dio del sole Ra, il re legittimò il suo potere attraverso il tempio e si presentò come l’unico figlio del dio del sole sulla Terra. “Indirettamente, quindi, lo scopo principale del tempio era quello di essere il luogo per la deificazione del re vivente“, ha detto Nuzzolo. Fonti storiche suggeriscono che in totale furono costruiti sei templi del sole, ma solo due erano stati precedentemente portati alla luce. Da queste fonti sappiamo che i templi del sole sono stati tutti costruiti intorno ad Abu Gharab, ha aggiunto l’esperto. Il tempio del sole di Nyuserra ha una disposizione molto simile all’edificio in mattoni di fango, ma è più grande e fatto di pietra.

L’edificio in mattoni di fango non sarebbe stato costruito da Nyuserra, ha aggiunto l’archeologo, perché non è noto che i re egiziani abbiano costruito templi con i mattoni e poi li abbiano ricostruiti in seguito usando la pietra. “Di solito accade che quando un re per qualche motivo ha fretta costruisce il monumento in mattoni di fango con elementi chiave in pietra“, ha spiegato l’archeologo, secondo il quale questi ritrovamenti rendono “molto probabile” che alcuni dei restanti templi del sole siano stati costruiti anche utilizzando mattoni di fango con pochi elementi in pietra. “Questo potrebbe aver facilitato la loro scomparsa nel corso dei secoli, come è successo a molti altri antichi monumenti egizi costruiti con lo stesso materiale deperibile“, ha precisato. “Inoltre, l’edificio in mattoni di fango può essere facilmente demolito e sepolto sotto altre costruzioni, come probabilmente è successo nel nostro caso“.

L’equipe di archeologi spera di scoprire quale re fosse responsabile della costruzione del tempio attraverso ulteriori scavi nel sito Lo studio della ceramica, in particolare, consentirà loro di scoprire di più su come vivevano le persone all’epoca, ha aggiunto Nuzzolo, compreso ciò che mangiavano e ciò in cui credevano. Lo scavo fa parte di una missione congiunta dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e dell’Accademia polacca delle scienze.