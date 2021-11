Covid, in Israele inizia oggi la campagna vaccinale per i bambini: il figlio del primo ministro Bennet vaccinato a 9 anni

MeteoWeb

Il Primo Ministro Naftali Bennet ha fatto vaccinare oggi, il primo giorno della campagna di vaccino per l’infanzia, il figlio David di 9 anni.

Oggi in Israele è stata avviata ufficialmente la vaccinazione dei minori di età compresa tra 5 e 11 anni. Migliaia di appuntamenti sono già stati prenotati presso le varie strutture sanitarie. La dosa che verrà somministrata ai bambini è un terzo di quella riservata agli adulti. Il commissario alla pandemia Salman Sarka ha parlato di un “giorno di festa per i bambini e i genitori che ora possono proteggere i loro figli”.

Il premier Bennett ha invitato tutti i genitori a far vaccinare i figli, facendo particolare riferimento alla nuova ondata del virus in Europa. Il numero di nuovi casi in Israele è in calo da due mesi. I