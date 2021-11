Incendio su traghetto nello Stretto di Messina: soccorritori sul posto. FOTO e VIDEO in diretta

MeteoWeb

Il traghetto “Villa San Giovanni” della compagnia Caronte & Tourist in navigazione nello Stretto di Messina è stato colpito da un incendio a bordo. L’incendio ha provocato un’enorme nube di fumo bianco sullo Stretto: al momento non è noto cos’abbia interessato, ma probabilmente si tratta di un malfunzionamento dei motori. Sul posto è intervenuto un mezzo nautico dei Vigili del Fuoco partito da Messina, coadiuvato da due rimorchiatori che stanno scortando il traghetto al porto di Villa San Giovanni, da dov’era partito poco prima dell’avaria. Sul posto anche un altro traghetto, l’Elio sempre della Caronte & Tourist, che sta monitorando le operazioni per intervenire in caso di emergenza. Al momento non risultano feriti.

Al momento si è creata una grande congestione di traghetti con ritardi a catena per tutto il traffico dello Stretto.