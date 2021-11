Incidente in miniera in Siberia: almeno 6 morti e 49 persone bloccate

MeteoWeb

Incidente in una miniera in Siberia: 49 persone sono rimaste bloccate e vi sarebbero almeno 6 vittime, secondo quanto confermato dalle autorità russe.

“Sono in corso le operazioni di salvataggio nella miniera di Listviajnaya. Un totale di 237 persone sono state portate in superficie e 45 sono rimaste ferite“, ha precisato il ministero russo per le emergenze precisando che nella miniera ci sono ancora 49 persone “ma loro posizione non è nota al momento“. Non vi sono informazioni sulle cause dell’incidente.