Incidente nel porto di Livorno: il forte vento muove una nave e rompe un cavo, ferito un portuale

Infortunio sul lavoro causato dal maltempo nel porto di Livorno. Un marittimo filippino di 34 anni ha riportato un trauma a faccia e gambe, piu’ escoriazioni, venendo colpito da una cima da ormeggio che si e’ spezzata. La causa dell’incidente è dovuta ad uno spostamento della nave a causa del forte vento di libeccio che sta sferzando la costa.

L’uomo, subito soccorso, e’ stato trasportato in ospedale dai volontari di un’ambulanza della Misericordia. L’incidente e’ accaduto su un accosto nei pressi del varco Valessini.

Il 7 settembre scorso, un altro marittimo mori’ per la rottura di un cavo di acciaio di ormeggio che si stacco’. La circostanza appare analoga ma le cause sono diverse: oggi le condizioni meteo, il 7 settembre la nave era in manovra di ormeggio.