Maltempo: il forte vento causa un incidente tra navi nel porto di Capri, stop ai collegamenti per Ischia e Procida

Il maltempo sta sferzando il Centro-Sud con piogge, temporali e forti venti. Proprio il forte vento, è stato il responsabile di un incidente avvenuto nel porto di Capri, dove una motonave della Caremar è finita contro un jet della Navigazione Libera. Diversi i danni, ma nessun ferito. L’incidente si è verificato nel pomeriggio quando la motonave ‘Isola di Capri’, durante la manovra in uscita, è finita contro il ‘Sorrento jet’ che era attraccato in banchina. Nell’impatto, il mezzo veloce ha riportato alcuni danni ed è rimasto ormeggiato anche a causa delle avverse condizioni meteo marine, mentre la nave veloce ha potuto regolarmente effettuare la sua corsa verso Napoli.

Sul posto la Capitaneria di Porto-Guardia costiera dell’isola azzurra.

A causa del maltempo, stop ai collegamenti marittimi per Ischia e Procida, nel Golfo di Napoli. Al momento per il forte vento che spira fino a 45 nodi sono state cancellate tutte le corse di aliscafi e navi da e per le due isole dai porti di Molo Beverello e Porta di Massa di Napoli. L’ultima nave è partita alle 18:30 da Pozzuoli. È in dubbio la regolarità del servizio per la giornata di domani.

