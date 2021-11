India, fuochi d’artificio per Diwali: fitta nebbia tossica avvolge New Delhi

MeteoWeb

Il giorno dopo Diwali, la festa delle luci, celebrata con lampade a olio e fuochi di artificio, New Delhi è avvolta in una fitta nebbia tossica: nelle aree più inquinate della capitale indiana, il livello medio delle polveri sottili PM 2,5 ha superato 400, secondo l’indice di qualità dell’aria (un dato oltre 15 volte superiore al limite di sicurezza giornaliero fissato dall’OMS).

La Corte Suprema dell’India ha vietato la vendita di petardi a Delhi e il governo locale ha chiesto ai residenti di non utilizzare fonti di inquinamento per celebrare il Diwali, ma senza ottenere risultati: nella megalopoli da 20 milioni di abitanti i festeggiamenti si sono tenuti come sempre fino alle prime ore del mattino.

Il fumo di fuochi d’artificio e lampade a olio, combinato con le emissioni industriali, automobili e incendi agricoli ha prodotto una nebbia grigio-gialla densa e tossica, un fenomeno abbastanza comune in inverno, sia a New Delhi che altre città del Paese.