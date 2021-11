India, piogge torrenziali in Tamil Nadu: almeno 14 vittime

MeteoWeb

Sono almeno 14 le vittime di piogge e inondazioni che nel fine settimana hanno colpito lo Stato indiano del Tamil Nadu: lo ha confermato la Protezione Civile, che, inizialmente, aveva parlato di cinque persone morte per le alluvioni.

La capitale dello stato, Chennai, e le aree che la circondano, sono state invase dall’acqua e hanno registrato numerosi blackout.

Altre precipitazioni sono in arrivo, a causa della nuova depressione atmosferica che dalla baia del Bengala toccherà nei prossimi giorni il Tamil Nadu e l’Andhra Pradesh: il Dipartimento Meteorologico ha diramato un’allerta meteo, invitando i pescatori a non uscire.