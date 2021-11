Infermiera ha un malore in sala operatoria: risultata positiva al Covid, sospesi tutti gli interventi

MeteoWeb

E’ accaduto in Liguria. Come riporta il Secolo XIX, un’infermiera positiva al Covid, ma ignara della positività, ha avuto un malore mentre si trovava in servizio in sala operatoria. Dopo aver appurata che la donna era stata infettata sono saltati tutti gli interventi chirurgici programmati. E’ accaduto nei giorni scorsi nel blocco operatorio dell’ospedale di Sarzana. L’infermiera si stava preparando per la seduta operatoria quando ha iniziato a stare male.